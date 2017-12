× Erweitern Foto: Agnes Wiener / Niklas Wagner Hedwig

Es wummert in der Brotfabrik: Das Punk-Rock-Musical „Hedwig and the Angry Inch“ ist erneut zu Gast in der Brotfabrik. Benannt nach der Bandleaderin Hedwig, die sich nach einer misslungenen Geschlechtsumwandlung mit einem „anry inch“ abfinden muss und auf ganz eigene Art und Weise ihre Gefühle, ihre Wut und Verletzlichkeit verarbeitet. Ihre OP war Mittel zum Zweck, um als Soldatenehefrau aus der ehemaligen DDR in die USA fliehen zu können. Glamourös und rotzig: Das Musical reißt mit und scheut dabei keine Tabus. Sehenswert!

15. – 17.12., Brotfabrik, Bachmannstr. 2 – 4, Frankfurt, 20 Uhr (Sonntag 19 Uhr), www.hedwig-frankfurt.de