Die Broadway-Produktion „Hedwig and the Angry Inch“ kommt in die Frankfurter Brotfabrik. Das vom „Rolling Stone“-Magazin betitelte „best rock musical ever“ kann sich mit vier gewonnenen Tony Awards, also den Oscars der Musical-Branche, wahrlich sehen lassen. Die Aufführung erzählt die Geschichte der talentierten Rock-Chanteuse Hedwig, die international zunächst keine Erfolge erzielen kann und auf ihrer Welttournee mit der eigenen Vergangenheit konfrontiert wird. Hedwig wuchs als Hänsel Schmidt in Ost-Berlin auf und wurde von einem amerikanischen GI nicht nur zur Übersiedlung in die USA, sondern auch zu einer Geschlechtsumwandlung überredet. Doch es gibt Komplikationen. Und so geht der Eingriff katastrophal schief: von ihrem Glied bleibt ein „Angry Inch“ zurück. Keines Geschlechts zugehörig führt sie ihr Weg nun in die Frankfurter Brotfabrik, verlassen und ausgenutzt. Sie ahnt nicht, dass dieses Konzert ihr Leben für immer verändern wird.

Off-Musical Frankfurt bringt das neu inszenierte Punk-Glam-Country-Rock-Musical mit einer hochkarätigen Besetzung auf die Bühne: Thomas Heep, der bereits an Musical-Produktionen wie „Jesus Christ Superstar“ und „Cabaret“ beteiligt war, führt Regie. Dean Wilmington übernimmt die musikalische Leitung. Michael Kargus verkörpert die Erstbesetzung der Hedwig. Er ist bekannt durch seine Engagements bei „Spamalot“ in Köln oder zum Beispiel „Cabaret“ in Berlin. Als alternierende Besetzung der Hedwig steht Newcomer Lukas Witzel aus Mainz auf der Bühne.

18.9. (Preview), 22.9. (Premiere), 23.9., Brotfabrik, Bachmannstraße 2 – 4, Frankfurt, 20 Uhr, weitere Termine drei Mal monatlich von Oktober bis einschließlich Januar 2018, www.hedwig-frankfurt.de