HAMMER-HEART: ZAUBERBABSI IM CLB

Zauberbabsi

Ihre Größe ist die Bescheidenheit: Während Kollegen wie die Ehrlich Brothers Traktoren und bemannte Motorräder auf der Bühne verschwinden lassen, um zu punkten, glänzt Zauberbabsi mit Personality und ganz anderen magischen Qualitäten: Bei ihr genügen ein paar Flaschen Hochprozentiges, die sie in silbernen Röhren verschwinden lässt, und so gleichermaßen für Verblüffung höchsten Grades sorgt. Nach ihrer langen Spielzeit in der Bornheimer Bar Eccentric, die leider Ende August schließen musste, packt Zauberbabsi zum Start der neuen Saison ihre Hutschachtel und zieht um; für eine Zauberkünstlerin ihres Formats nur ein Wink mit dem Zauberstab, und ab geht’s zu „Hammer-Heart – ein echt komischer Abend mit Zauberbabsi“ – ab sofort jeden zweiten Freitag des Monats im clb. Im Interview verrät Babsi das Neueste aus dem Zylinder.

Babs’, der Umzug ist geglückt und alle Hasen wohlbehalten im clb angekommen – oder auf was kann man sich in „Hammer-Heart“ freuen?

Wie der Titel meiner neuen Show in neuer Location schon sagt, werde ich mein Publikum mit verrückten Slapstick-Tricks und unglaublichen Scherzartikeln bei wunderbaren Drinks einen zauberhaften Abend bereiten, der in dieser Form sicherlich einmalig in Germany ist. Freut euch auf den längsten Zauberstab der Welt, Geisterbeschwörungen, Klaus – die Klorolle und auf ein Wiedersehen mit der „Sendung mit der Maus“. Also echt komisch, was hier alles geboten wird in meinem Best-of der letzten vier Jahre.

Du bist vor einiger Zeit mit deinem privaten Zauberkoffer aufs Land gezogen. Hat die dortige Situation auch Einfluss auf dein Zauber-Handwerk genommen?

Ich habe jetzt natürlich viel mehr Platz zum Proben der Großraumillusionen, könnte Jungboys schweben lassen und mit Kettensägen arbeiten. Aber letztlich bietet mir das Landleben nun viel Spielraum für meine Hasenzucht (bissl Schwund ist ja bei jeder Show) und für die Verschwinde-Nummern mit meinen Katern Siegfried & Roy. Ich glaube Tiere, Drag Queens und Magie sind das neue Erfolgskonzept.

Deine Zaubershows finden vornehmlich in Souterrain-Situationen statt; sind die magischen Schwingungen dort intensiver als, sagen wir mal, in der Commerzbankarena? Was sagen da die Erfahrungswerte?

Ja, absolut. Kleinkunst und Kleinstmagie leben vom engen Kontakt zum Zuschauer. Und die Zuschauer sind bei mir die Stars (zum Anfassen). Ich liebe es, durch die Reihen zu gehen und fast jeden auf meiner Stage die Tricks hautnah mitgestalten zu lassen. Das funktioniert nur in kleinen Theatern, wo man zum Lachen in den Keller geht.

16.9., clb, Bleichstr. 38, Frankfurt, 20:30 Uhr, www.clb-events.de, www.zauberbabsi.de