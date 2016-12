GROSSARTIG: MONTY PYTHON’S SPAMALOT

Monty Python's Spamalot

„This season is relief“ kündigte Daniel Nicolai, Intendant des English Theatre, zu Beginn der Spielzeit 2016 / 2017 an. Und mit „Monty Python’s Spamalot“, der Musicalfassung des Monty Python Films „Die Ritter der Kokosnuss“, kann man sich sicher sein, einen entspannenden Abend voll absurdem Slapstick, schwärzestem britischen Humor und bester Musicalunterhaltung zu erleben.

Die Story ist denkbar einfach: König Arthur und seine lose eingesammelte Ritter-Gefolgschaft sind auf der Suche nach dem heiligen Gral. Auf ihrem Weg stolpern sie von einer abwegigen Situation in die nächste und treffen skurrile Gestalten: Die „Lady of the Lake“, die schwarzen Ritter von „Ni“, furzende Franzosen, Killerhasen oder den schwulen Prinz Herbert, der von Ritter Lancelot nicht nur vor seinem homophoben Vater gerettet wird: Lancelot selbst outet sich als schwul, was sofort Anlass gibt für eine hysterische Diskonummer samt beinschwingender Choreografie und Glitzerkostümen.

Monty Python's Spamalot

Der Humor der Monty Python-Crew kennt kein Pardon – hier wird alles und jeder durch den Kakao gezogen: Standesdünkel, Doppelmoral, Religion und Regierung, sogar das Musical selbst parodiert sich ohne Rücksicht auf Verluste. Das ist pure Anarchie – und gleichzeitig ein unerschütterliches Plädoyer für Menschlichkeit. Die sensationelle Truppe beherrscht perfektes Comedy-Timing, die Tanzszenen sind spritzig, das Bühnenbild fantasievoll. Ein großartiger Abend!

Monty Python’s Spamalot, The English Theatre, Gallusanlage 7, Frankfurt, noch bis 19.2.2017, Di – Sa 19:30 Uhr, So 18 Uhr, www.english-theatre.de