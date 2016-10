GOLDENE STIMMEN: ROSA KEHLCHEN

Rosa Kehlchen

Am 23.10. geben die Kehlchen ein gemeinsames Konzert in Heidelberg mit dem SoundHouse Chor aus Sandhausen; die Kehlchen bringen ein Best-of ihrer Klassiker, Ausschnitte aus dem aktuellen Programm „Major Tomm“ sowie einen Ausblick auf ihr bevorstehendes Jubiläumsprogramm. Der SoundHouse-Chor ergänzt mit seiner Mischung aus Gospel, Musical, Rock, Pop und Filmmusik. Achtung: Das angekündigte Konzert am 29.10. in der Kulturbühne Alte Druckerei in Weinheim mit den Rosa Kehlchen muss aus organisatorischen Gründen leider entfallen!

23.10., halle02, Zollhofgarten 2, Heidelberg 19 Uhr, www.rosakehlchen.de