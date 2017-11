Glanz und Elend der Weimarer Republik

× Erweitern Foto: Fotostudio Bartsch, Karen Bartsch, Berlin Schirn - Sechstagerennen Max Oppenheimer „Sechstagerennen“, um 1929, Privatsammlung

Die Weimarer Republik war eine Zeit des politischen Umbruchs: Der erste Weltkrieg hatte Narben hinterlassen, die Kaiserzeit war vorbei und stattdessen musste sich die erste parlamentarische Demokratie in der neu ausgerufenen Republik beweisen. Die Umwälzungen drangen in alle Bereiche des Lebens, und so verwundert es nicht, dass auch die Kunst der damaligen Zeit sich nicht nur neu erfand, sondern auch die politischen Spannungen und die gesellschaftliche Aufbruchsstimmung thematisierte:

oftmals als scharfer Kommentar wie bei Otto Dix oder Georg Grosz, teilweise prophetisch wie Georg Scholz, der bereits 1921 mit seinem Gemälde „Café (Hakenkreuzritter)“ die Realität von 1933 vorwegnahm. Im Gegensatz dazu – oder als Antwort darauf – erfreuten sich Nachtklubs, Varietés und Revuetheater großer Beliebtheit; sie boten die Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen. Und trotz des noch aus der Kaiserzeit stammenden Paragraphen 175, der homosexuelle Handlungen unter Männern unter Strafe stellte, boomten insbesondere in Berlin Lokale für Lesben und Schwule – die Polizei sah’s liberal. Die Ausstellung „Glanz und Elend in der Weimarer Republik. Von Otto Dix bis Jeanne Mammen“ in der Schirn zeigt 200 Gemälde, Grafiken und Skulpturen von 62 bekannten wie teilweise wenig beachteten Künstlerinnen und Künstlern aus den Jahren 1918 bis 1933. Darüber hinaus liefern historische Filme, Zeitschriften, Plakate und Fotos Hintergrundinformationen über diese Jahre.

Am 25.11. gibt’s mit „Schirn at Night“ außerdem eine Party, die den Stil der 20er Jahre mit aktuellen elektronischen Clubsounds verbindet; die Ausstellung ist an diesem Tag bis 24 Uhr geöffnet.

ab 27.10. , Schirn, Römerberg, Frankfurt, www.schirn.de

25.11., Schirn at Night, 20 – 24 Uhr