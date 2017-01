GLÜCKSGEFÜHLE MIT WALLIS BIRD

× Erweitern Foto: Jens Oellermann Wallis Bird Wallis Bird 2016 "Home" http://www.wallisbird.com/ Photo to be used with a credit: Jens Oellermann

Die irische Sängerin hat die Songs für ihr neues Album „Home“ in ihrer Wahlheimat Berlin geschrieben und eingespielt und hat dabei eine erstaunliche Vielfalt an Stilen und Sounds gesammelt. Allem zu Grunde liegt das Glück, das sie in dieser Zeit empfand: „Es gibt ja dieses Klischee des leidenden Künstlers oder das Gerücht, dass man, wenn man glücklich ist, gar keine Zeit hat, daraus Musik zu machen“, sagt Wallis über ihre neuen Songs. „Aber ich war so glücklich, dass es mir leicht gefallen ist. Jedes mal, wenn ich nicht weitergekommen bin, habe ich mich daran erinnert, einfach über das zu schreiben, was mich so glücklich macht“. Klingt nach einem sehr guten Ansatz!

3.2., Zoom, Brönnerstr. 5 – 9, Frankfurt, 20 Uhr, www.zoomfrankfurt.com