George Michael – A different Story

Am 25.12.2016 starb der britische Popstar in seinem Haus in England. Anlässlich seines einjährigen Todestags zeigt das Mal seh’n Kino die 2005 entstandene Dokumentation „A different Story“, die George Michael selbst auf den Weg brachte. Darin wird sein musikalischer Werdegang und seine facettenreiche Karriere beschrieben, aber auch viel Privates kommt zur Sprache. Neben George Michael selbst kommen dabei auch viele Wegbegleiter und Kollegen zu Wort, unter anderem Elton John, Sting oder Boy George.

25. – 17.12., Mal seh’n Kino, Adlerflychtstr. 6, Frankfurt, 22 Uhr, www.malsehnkino.de