GEKONNT VERFÜHRT

Foto: Stuttgarter Ballett Verführung Bolero Ch: Maurice Béjart Tänzer/ dancer: Jason Reilly , Ensemble

Das Stuttgarter Ballett widmet sich in seinem neuesten abendfüllenden Programm der betörenden Verführung – vier besondere Stücke werden zu sehen sein. Der Eröffnungsakt „Dark Glow“, eine Weltpremiere der Choreografin Katharina Kozielska, setzt gleich zu Beginn einen Schwerpunkt, den man gewöhnlich nicht sofort mit dem Thema „Verführung“ assoziieren würde: Die dunkle, manipulative Seite der Verführung durch Medien, Religion oder Politik. Bekannt für ihre hochästhetischen Bilder und futuristische Körpersprache kann man sich auf ein spannendes Opening zu einer Auftragskomposition von Gabriel Prokofiev freuen.

Der Mittelteil des Abends vereint zwei Stücke, die ihren Ursprung in den „Ballets Russes“ haben: Sidi Larbi Cherkaouis „Faun“ ist 2009 in Anlehnung an Nijinskys Skandal-Erfolg „L’après midi d’un faune“ von 1912 entstanden, Hauschoreograf Marco Goecke liefert dazu eine neue Interpretation von Nijinskys „Le Spectre de la Rose“.

Als Höhepunkt der Verführung schließt der Ballettabend mit einer fulminanten Choreografie von Maurice Béjart zu Ravels „Bolero“, in dessen Verlauf sich der stetigen Steigerung der Musik folgend ein hypnotisch-ekstatischer Tanz des großen Männer-Ensembles entwickelt.

3.2., Staatstheater Stuttgart, Oberer Schlossgarten 6, Stuttgart, 19 Uhr, weitere Vorstellungen am 7., 8., 10., 11., 14., 23., 27. und 28.2., www.staatstheater-stutgart.de