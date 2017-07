× Erweitern Foto: Thomas Berberich Gay for One Day Malte Anders

In seinem Comedy-Programm „Gay for one Day“ räumt Timo Becker in der Rolle des Lifestyle-Coachs Malte Anders mit Klischees und Vorurteilen über Homosexuelle auf. Mehr noch: Malte Anders entwirft eine schwule Leitkultur, von der jeder profitieren kann. In seinen kleinen Alltagsgeschichten geht er dabei weit zurück in die Historie und stellt sich dabei grundlegenden Fragen: Wie wurde aus dem Homo-Erectus der Homo-Sexuelle? Wusste Adam im Paradies bereits vom Homo-Gen? Beim Forschen findet Malte Anders immer wieder verblüffende und humoristische Antworten und Lösungen – denn Lachen hilft! In schöner Tradition präsentiert Timo Becker seit drei Jahren sein erstes Comedy-Programm „Gay for one Day“ immer am CSD-Wochenende im Kellertheater.

14.7., Kellertheater, Mainstr. 2, Frankfurt, 20:30 Uhr, www.kellertheater-frankfurt.de, www.malte-anders.de