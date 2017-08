× Erweitern Foto: www.wommy.de Frl. Wommy Wonder

Das Fräulein Wommy aus Stuttgart trägt nicht nur eine unverwüstliche Frisur, sondern bietet auch Unterhaltung mit Haltung: Als „Kabarett im Fummel“ bezeichnet Wommy ihre Shows, wobei ihr wichtig ist, nicht „Cabaret“ sondern „Kabarett“ zu präsentieren; „Bei dem einen hat man was auf dem Schädel, beim anderen mehr im Schädel“, meint Wommy selbstbewusst. Und so ist das neue Programm „Echt jetzt?!“ wieder gespickt mit satirischen Wort- und Weltbetrachtungen, schönen Chansons mit Tiefgang und natürlich politischen Seitenhieben. Außerdem sehenswert: an einigen der spielfreien Tage präsentiert das Fräulein unter dem Titel „Wommy trifft“ ausgewählte Gastkünstler; im August mischen zum Beispiel am 15.8. Gloria Glamour und Thomas Schreckenberger Travestie mit politischem Kabarett.

Frl. Wommy Wonder im SpardaWelt Eventcenter, Am Hauptbahnhof 3, Stuttgart, Mi und Do 19 Uhr, Fr und Sa 20 Uhr, So 16 Uhr, www.wommy.de