Frankfurter Auslese

In der neuen Lesereihe im Theater Alte Brücke entführen fünf verschiedene Autoren und Autorinnen mit ihren Geschichten das Publikum in spannende Parallelwelten – alle Bücher spielen in Frankfurt. Im November begibt sich Pete Smith auf atmosphärische Spurensuche mit seinen Romanen „Endspiel“ und „Das Mädchen vom Bethmannpark“. Beide Romane handeln vom Vergessen und Wiederfinden.

24.11., Theater Alte Brücke, Kleine Brückenstr. 5, Frankfurt, 19:30 Uhr, www.theater-alte-bruecke.de