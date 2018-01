Preview: Call me by your Name

× Erweitern Foto: 2017 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH CallMeByYourName

Mit „Call me by your Name“ kommt im März ein Film in die Kinos, der die erste große Sensation 2018 werden könnte: Der 17-jährige Elio genießt den Sommer mit seiner Familie in einer Villa in der italienischen Provinz. Die Urlaubszeit verbringt der introvertierte Teenager mit Klavierspielen, klassischer Musik, baden im Fluss, tanzen gehen, flirten und seiner Urlaubs-Freundin Mariza. Als Elios Vater, ein Archäologieprofessor, den amerikanischen Studenten Oliver als Assistenten für die Forschungsarbeit in die Villa einlädt, kommen sich Elio und Oliver näher und entdecken sehr vorsichtig Zuneigung für einander.

27.2., Cinema, Rossmarkt 7, Frankfurt, 20:30 Uhr, und Casino, Ohmbachsgasse 1, Aschaffenburg, 21 Uhr, www.arthouse-kinos.de, www.sonyclassics.com/callmebyyourname/

Wir verlosen fünf mal zwei Tickets für die Vorstellungen!