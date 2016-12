FAST FASHION VS. SLOW FASHION

Die zweite Haut

„Die zweite Haut“ lautet der Titel der aktuellen Ausstellung im Museum Sinclair Haus zu Oberfläche, Hülle und Verletzlichkeit. Die Haut übernimmt Schutzfunktionen und die natürliche Abgrenzung zur Umwelt, ermöglicht durch ihre Sensibilität gleichzeitig aber auch die Interaktion zwischen Menschen. Ähnlich verhält es sich mit Kleidung: Als „zweite Haut“ hilft sie, Umwelteinflüsse wie Kälte oder Wärme zu regulieren, mit der Wahl der Bekleidung sendet man immer auch Botschaften aus – Kleider machen eben Leute!

Zur Ausstellung mit Fotografien, Bildern und Kleidungsstücken gehört daher ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm, in dessen Rahmen sich am 7.12. die Professorin Martina Glomb kritisch mit dem heutigen Mode-Business auseinandersetzt.

Fortschreitende Globalisierung, ungerechte Ressourcenverteilung, ein Markt der immer schneller wechselnden Trends und der Druck der Umsatzsteigerung lassen Natur und Menschenwürde leiden. Aber was kann man gegen Verschwendung und Ausbeutung tun? Martina Glomb zeigt Strategien, Beispiele, Experimente und Visionen. Glomb war selbst als Designerin tätig und hat unter anderem für die Grande Dame des London-Punk Vivienne Westwood gearbeitet. Auch Westwood hat sich schon vor Jahren dem Umweltschutz verschrieben und inzwischen die aktive Arbeit des Designens ihrem Mann Andreas Kronthaler überlassen, um sich ganz ihren vielfältigen politischen Projekten zu widmen. Eines ihrer Mottos: „Buy less, choose well, make it last“.

7.12., Museum Sinclair Haus, Löwengasse 15, Bad Homburg, 19 Uhr, www.altana-kulturstiftung.de