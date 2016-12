Ensemble Stalburg

Ein rundes Jubiläum feiert das Ensemble Stalburg im Dezember: Vor 15 Jahren spielte die fünfköpfige Truppe zum ersten Mal Stücke der legendären Frankfurter Fernseh-Familie Hesselbach. Inzwischen sind „Der röhrende Hirsch“ oder „Das Dreckrändsche“ wahre Klassiker im Stalburg Theater. Am 7. und 8.12. gibt’s mit „Das Heizkissen“ erneut eine der bürgerlichen Tragikomödien zu sehen. Am 9. Und 10.12. spielt das Ensemble Stalburg einen weiteren Klassiker: Edgar Wallaces „Das Gasthaus an der Themse“ bringt Grusel im Stil der 1950er auf die Bühne.

7. – 10.12., Stalburg Theater, Glauburgstr. 80, Frankfurt, 20 Uhr, www.stalburg.de