Das Ende der Welt

Film-Wunderkind Xavier Dolan nimmt in seinem neuen Streifen „Einfach das Ende der Welt“ erneut das komplizierte Geflecht der Familienbande unter die Lupe: Der erfolgreiche Schriftsteller Louis (Gaspard Uliel) leidet an Aids und wird sterben. Deshalb kündigt er nach über 12-jähriger Abwesenheit einen Besuch bei seiner Familie an, die noch nichts von seiner Krankheit weiß. Die anfängliche Wiedersehensfreude weicht schnell der ernüchternden Realität, dass zwischen Louis und seiner Familie tiefe Gräben liegen und Louis sieht sich mit alten Vorwürfen konfrontiert, deren Überwindung kaum noch möglich scheint. Dabei wollte er doch eigentlich von sich erzählen. Ein dramatischer Kaffeenachmittag nimmt seinen Lauf ... Dolan zeigt die hässliche Seite einer Familie, die es nie geschafft hat, Eifersucht, Neid und gegenseitige Vorwürfe zu überwinden. Dramatisch!

Ab 29.12., Harmonie, Dreieichstr. 54, Frankfurt, www.arthouse-kinos.de