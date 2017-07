Ein Maskenball

Graf Riccardo hegt starke Gefühle für Amelia, die Frau seines Sekretärs und Freundes Renato. Auch Amelia spürt Verlangen nach Riccardo. Renato ahnt zwar noch nichts von den heimlichen Gefühlen, weiß aber um eine politische Verschwörung gegen den Grafen; allerdings verwirft Riccardo die Warnung. Als Renato durch eine Verquickung unglücklicher Umstände von Riccardo und Amelia erfährt, schließt er sich aus Eifersucht den Rebellen an und tötet schließlich seinen Freund den Grafen auf dessen Maskenball. Was Renato nicht weiß, dem Zuschauer aber bei genauem Hinschauen auffällt: Die Liebe zwischen Amelia und Riccardo ist platonischer Natur, denn der Graf pflegt ein eigenartig inniges Verhältnis zu seinem Pagen Oscar. Die Geschichte der Oper ist an die historische Figur König Gustav III angelehnt; der schwedische König galt als homo- oder zumindest bisexuell, was Verdi und sein Librettist Antonio Somma – wenn auch stark codiert – über die Rolle des Oscar in die Oper haben einfließen lassen. *bjö

