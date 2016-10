Irmgard Knef

90 Jahre und kein bisschen leise: Irmgard Knef, Hildegards vergessene Zwillingsschwester, ist zwar alt, aber keineswegs senil: Mit unverwüstlicher Vitalität und viel schwarzem Humor kriegt sie immer die Kurve, getreu dem Motto „Lieber im Longdrink rühren und an vergangene Affären denken, als im Trüben zu fischen und an jeder Sache einen Haken finden“. „Ein Lied kann eine Krücke sein“ ist das inzwischen achte Kabarettprogramm von Ulrich Michael Heissig in der Rolle der schrulligen Irmgard Knef – wie immer garniert mit neuen Songs und goldenen Evergreens.

27.10., Unterhaus, Münsterstr. 7, Mainz, 20 Uhr, www.unterhaus-mainz.de