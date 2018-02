Ein Frankfurter Original

× Erweitern Foto: Peter Schönwandt / BoConcept Goetheturm Kunst

Im Februar des vergangenen Jahres brannte eines der Wahrzeichen Frankfurts bis auf die Grundpfeiler nieder: Der Goetheturm. Seitdem entstehen immer wieder Initiativen, die an den hölzernen Aussichtsturm erinnern. Vielleicht am ungewöhnlichsten ist das Projekt des Frankfurter Kreativen Peter Schönwandt; Aus den Überresten des Goetheturms wie dem zerknüllten Blechdach oder Holzscheiten hat Schönwandt eine Bildserie von 505 Unikaten geschaffen. „Das ist eine grandiose Erinnerung an dieses geschichtsträchtige Wahrzeichen der Stadt“, meint Jens Fay, Geschäftsführer von BoConcept in Frankfurt. Und so ist die Goetheturm-Serie seit dem 22.2. im Frankfurter Möbelhaus BoConcept zu sehen. Peter Schönwandt hat schon einmal bei BoConcept ausgestellt – bekannt ist er für seine „Pixelkunst“, Bilder gefertigt aus alten Computer-Tastaturen.

Ab 22.2., BoConcept, Stephanstr. 1 – 5, Frankfurt, www.boconcept.de