Ediths Glocken

Der Verein Queer Hanau lässt’s läuten: Zusätzlich zur monatlichen Queerfilmnacht (im Dezember mit dem Film „Departure“ am 30.12.) zeigt der Verein eine Berliner Klamauk-Premiere: „Ediths Glocken“ heißt das neueste Trash-Oeuvre von und mit Ades Zabel, Biggy van Blond und Nicolai Tegeler. Im Mittelpunkt steht natürlich Neuköllns berühmteste Hartz-VIII-Empfängerin Edith Schröder, die ihre Freundinnen Leggingsboutique-Besitzerin Biggy und Kiezwirtin Jutta, zum Weihnachtsdinner einlädt. „Sex and the City“ war gestern – Edith Schröder ist heute!

9.12., Kulturforum, Am Freiheitsplatz, Hanau, 20 Uhr, www.queer-hanau.de, www.edithsglocken.de