Dresden Frankfurt Dance Company „New Creations“

× Erweitern Foto: Dominik Mentzos NewCreations

„I am super-excited about it“: Jacopo Godani, Chef der Dresden Frankfurt Dance Company, freut sich auf den zweiteiligen Ballettabend „New Creations“, der nicht nur zwei neue Choreografien, sondern auch ein spektakuläres Bühnenbild und außergewöhnliche Kostüme verspricht. Im Gespräch mit Godani während der Proben haben wir uns von der Vorfreude mitreißen lassen ...

Jacopo, was kannst du schon jetzt über „New Creations“ verraten? Die beiden Stücke werden sehr unterschiedlich. Der Tanz im ersten Teil „Unit in Reaction“ ist eher zeitgenössisch, mit für unsere Verhältnisse fast schon eckigen oder geometrischen Bewegungen, sehr urban und rough zu der elektronischen Musik von 48nord. Auch die Kostüme erinnern an Cyber-Punks. „Al di Là“, das zweite Stück, ist anders, viel romantischer, passend zur Musik von Arnold Schönbergs „Verklärte Nacht“. Wir haben Kostüme aus Grashalmen, die Kopf und Rücken der Tänzer bedecken. Wie mythologische Figuren oder Wald-Menschen. Die Idee hatte ich als Teenager, ich habe eine alte Zeichnung davon gefunden. Das Bühnenbild wird bewegliche Elemente haben und auch für den Bühnenboden konnten wir tolle Ideen umsetzen. Sehr theatralisch alles, aber der Tanz steht natürlich nach wie vor im Mittelpunkt.

Klingt spektakulär ...Yes, and I’m super excited about it! Besonders freut mich, dass wir mit den Gras-Kostümen ein Fotoshooting für unsere Plakate gemacht haben. Ich mag es, wenn solche originellen Ideen weitergeführt werden.

Woher kommt deine Inspiration?Von vielen Dingen, sehr viel aus der Kultur, aber auch von dem, was in der heutigen Welt passiert. Ich interessiere mich für wissenschaftliche und technologische Entwicklungen und was das alles für die Menschheit bedeutet. Auch der Wunsch oder das Verlangen, etwas zu verändern, liefert Inspiration. Ich sehe das sogar als eine Art Verantwortung, dass wir eine Alternative auf der Bühne zeigen.

× Erweitern Foto: Rahi Rezvani Portrait Godani

Ist Theater ein Spiegel der Welt? Eher eine Reaktion. Wir arbeiten hier wie eine Akademie und üben, stets das Beste aus uns rauszuholen. Ich sage den Tänzern immer, dass wir vielleicht keine wunderbare Welt da draußen haben werden, mit all den negativen Dingen die passieren. Es gibt keinen Platz zum Träumen mehr in der Welt, aber zumindest hier im Theater, auf der Bühne, da können wir das geschehen lassen..

Deine Stücke haben oft einen düsteren Touch …Ja, aber das war mehr eine ästhetische als eine philosophische Entscheidung. Die Dunkelheit im neuen Stück ist nicht traurig, sondern hat eher das Gefühl von Rebellion. Wir zeigen dem Publikum, was wir erreichen können, als physische und intellektuelle Wesen. Und ich möchte etwas zeigen was ich so vorher so noch nicht gemacht habe: Ich arbeite mit einem großen Bühnenbild und bin gespannt, wie das funktioniert. Selbst meine Herangehensweise an das Stück ist neu, ich gehe gelassener ran, entwickele step-by-step und nicht eine ganze Szene komplett auf einmal. Das ist neu für mich! Und genauso hat sich auch die Company weiterentwickelt!

Dresden Frankfurt Dance Company: „New Creations: Unit in Reaction & Al di Là“, Premiere am 17.3. weitere Vorstellungen am 18., 21. bis 25., 27. und 28.3., Bockenheimer Depot, Carlo-Schmid-Platz, Frankfurt, 20 Uhr, www.dresdenfrankfurtdancecompany.de