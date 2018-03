Dreist nach Kleist: Der zerdepperte Bembel

× Erweitern Foto: Sven Klügl DerZerdepperteBembel

Auch einen Monat nach Fasching ist in Bäppis Theatrallalla der Frohsinn nicht verschwunden: „Der zerdepperte Bembel“ lautet der Titel des neuesten Schwanks, der „sehr frei“ nach Heinrich von Kleists Lustspiel „Der zerbrochene Krug“ für’s Theatrallalla bearbeitet wurde. Die Produktion wird die erste Regiearbeit des neuen Theater-Assistenten Marcel Schilling werden, der versichert, dass die hessische Neubearbeitung auf jeden Fall amüsant und witzig werden wird. In der Hauptrolle des Dorfrichters, der über eine Tat Gericht halten muss, die er selbst begangen hat, sieht man Bäppi, in weiteren Rollen die Kammersängerin Karin Pagmar sowie die beliebten Theatrallalla-Darsteller Ute Ehrenfels, Eva Völl, Stefan Pescheck und Lars Ruth.

14. – 18.3., 20. + 21.3., Theatrallalla, Friedberger Landstr. 296, Frankfurt, 20 Uhr (sonntags 18 Uhr), Tickets über www.theatrallalla.de