DORIAN GRAY – A STEP TOO FAR?

Merlin Holland

Merlin Holland ist der einzig lebende Enkel des in Dublin geborenen Autors Oscar Wilde. Wegen seiner Homosexualität wurde Wilde gerichtlich verurteilt, seine Familie musste fliehen und seine Frau nahm als Decknamen „Holland“ an. Seit 30 Jahren forscht Merlin Holland über den Prozess gegen seinen Großvater. Wie der Roman „Das Bildnis des Dorian Gray“, das derzeit als Theaterstück im English Theatre gezeigt wird, als Mittel im Prozess gegen Oscar Wilde verwendet wurde, erklärt Merlin Holland in einem Vortrag im English Theatre.

8. und 9.10., The English Theatre, Gallusanlage 7, Frankfurt, 16:30 Uhr (9.10. um 16 Uhr), www.english-theatre.de