Foto: privat RosaKehlchen Singen in den Schlosskirche Mannheim: Die RosaKehlchen

Der Mannheim-Heidelberger Schwulenchor feierte im vergangenen Jahr sein 25-jähriges Jubiläum. In seinem Geburtstagsprogramm „Sei mal verliebt“ blickt der Chor zurück auf eine bewegte Vergangenheit – auf Programme wie „Von Fröschen, Schweinen und Prinzen“ oder „James Bond – for you guys only“, gespickt mit Anekdoten und lustigen Begebenheiten. Wer die Konzerte im September verpasst hatte, hat im Februar noch zweimal die Möglichkeit, dies nachzuholen. Am 18.2. singt der Chor auf Einladung von Amnesty International im Domhof Ladenburg, am 24.2. im Bürgersaal des Rathaus Schönbrunn.

18.2., Domhof, Hauptstr. 9, Ladenburg, 17 Uhr

24.2., Bürgersaal Rathaus Schönbrunn, Herderstr. 2, Schönbrunn, 19:30 Uhr

Infos und Tickets über www.rosakehlchen.de