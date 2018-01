Die Rosa Brille

× 1 von 2 Erweitern Foto: OG Reis RosaBrille × 2 von 2 Erweitern Foto: OG Reis RosaBrille Prev Next

SwitchKULTUR präsentiert ein Double-Feature aus Film und Show: Der Regisseur OG Reis hat seinen Kurzfilm „Rosa Brille“ unter anderem im Switchboard gedreht. In der Komödie, in der ein Mann sich an seine Zeit als Security-Wärter im „Arabian Horse Hight Club“ erinnert, wirken viele Frankfurter Szene-Promis wie José R. und Vanessa P. mit. Letztere bringt im Anschluss an die Filmvorführung eine bunte Travestieshow ins Switch.

25.1., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 20 Uhr, www.switchboard-ffm.de