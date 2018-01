Die Mainsirenen: Tö-Te-Ti-Tu

× Erweitern Foto: bjö Mainsirenen

„Entdeck’ den Kerl in dir!“ lautete das verlockende Motto der „Mancademy“, dem Jubiläumsprogramm zum 30-jährigen Bestehen von Frankfurts Schwulenchor „Die Mainsirenen“, das Ende Oktober Premeire feierte.

Wie immer spinnt der Chor einen thematischen roten Faden, der sich inklusive kleiner Spielszenen und Tanzchoreografien durch alle Lieder zieht. In der „Mancademy“ sollen schwule Männer per Wochenend-Seminar zu „richtigen“ Männern erzogen werden – die Herausforderungen reichen dabei vom Reifenwechsel bis zum Angrillen und bedienen somit fast jedes Klischee das es über Männer im Allgemeinen gibt.

Dass das nicht das Gelbe vom Ei und auch nicht der Weisheit letzter Schluss ist, erkennen auch die lernwilligen „Mancademy“-Teilnehmer am Ende des Programms. Bis dahin nimmt der Chor die Zuschauer mit auf eine beinah atemberaubend virtuose musikalische Reise: Medleys aus Liedern verschiedener Genres und Rhythmen fließen nahtlos ineinander über, ebenso kunstvoll verschachtelt sind die Texte, es schwingen die Harmonien und die Beine und die gut 30 Sänger des Chors geben mal wieder alles! Was in diesem Zusammenhang das Zitat „Tö-Te-Ti-Tu“ bedeutet, wird hier nicht verraten!

Die beiden Premierenkonzerte im Oktober 2017 waren restlos ausverkauft, daher gibt es im Januar noch einmal die Möglichkeit, die „Mancademy“ der Mainsirenen zu erleben.

21.1., Gallus Theater, Kleyerstr. 15, Frankfurt, 19 Uhr, www.mainsirenen.de