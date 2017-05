Die Letzte Nacht mit Richard Gerstl

× Erweitern Foto: Leopold Museum, Wien Richard Gerstl Richard Gerstl, Selbstbildnis als Halbakt, 1902/04

Das Schicksal des österreichischen Malers Richard Gerstl ist tragisch: Obwohl er heute als der erste österreichische Expressionist und bedeutender Vertreter der Wiener Moderne angesehen wird, hatte er zu Lebzeiten nie eine Ausstellung. Gerstl war unbequem: Er lehnte vergleichsweise früh die damals vorherrschende Stilrichtung des Jugendstil mit ihrem Ästhetisierungsanspruch ab; stattdessen bekannte er sich zu einer Ästhetik des Hässlichen; seine Bilder waren schonungslos, direkt – expressionistisch. Mit nur 25 Jahren nahm Gerstl sich wegen der gescheiterten Affäre zur verheirateten Mathilde Schönberg das Leben und zerstörte zuvor viele seiner Gemälde. Jene Mathilde ist neben einer Reihe von Selbstportraits und Landschaftsmalerei ein häufiges Motiv des Künstlers. Die Kunsthalle Schirn zeigt noch bis zum 14.5. die erste deutsche Retrospektive Richard Gerstls, im Anschluss wandert die Ausstellung weiter nach New York. Am 13.5. ist sie im Rahmen der „Saturday before closing“-Reihe bis Mitternacht geöffnet. Kuratorin Ingrid Pfeiffer lädt um 22:30 Uhr zur letzten Führung und im Schirn-Café trifft man sich ab 21:30 Uhr bei Drinks und DJ-Musik.

13.5., Schirn, Römerberg, Frankfurt, bis 24 Uhr, www.schirn.de