× Erweitern Foto: Anja Kühn Die Herzogin von Malfi

Ein makabres Schauerstück von John Webster, entstanden in der Zeit Shakespeares, wird derzeit im Kellertheater gezeigt: Die Herzogin von Malfi wird von ihren intriganten Brüdern Ferdinand und dem Kardinal zwangsverheiratet mit dem Jüngling Malateste. Die eigensinnige Herzogin rächt sich: Zuerst tötet sie den ungeliebten Malateste, um dann ihre heimliche Liebe, ihren Verwalter Antonio, in aller Verschwiegenheit zum Mann zu nehmen. Ihre Brüder lassen die Schwester bespitzeln, um hinter ihr Geheimnis zu kommen. Ein wahnwitziger Reigen beginnt, in dem inzestöse Liebe, Doppelmoral und andere menschliche Abgründe zur vollen blutigen Blüte erwachen. Spannend: Regisseur Marcel Schilling hat die Figur des Antonio als bisexuellen Charakter angelegt: Er hegt nicht nur Gefühle für die Herzogin, sondern pflegt eine Liebesbeziehung zu seinem Freund Delio.

5., 6.,12. und 13.5, Kellertheater, Mainstr. 2, Frankfurt, 20:30 Uhr, www.kellertheater-frankfurt.de