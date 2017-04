× Erweitern Foto: Theatrallalla Die Fledermaus

„Was habe ich nur verbrochen?“, wird der Komponist Johann Strauss denken, denn ja: Bäppi bringt seine „Fledermaus“ ins Theatrallalla. Aber Spaß beiseite – und Quatsch komm’ raus: „Es wird echt schräg“ kommentiert Bäppi bereits in der Probenphase zum Stück. Zusammen mit Alexander Beck, Chef des Theater Alte Brücke, hat Bäppi die turbulente Operette aus dem Jahr 1874 modernisiert. Beck ist in der Hauptrolle zu sehen (im Batman-Kostüm), in weiteren Rollen sind Bastian Korff, Stefan Pescheck, Eva Völl und natürlich Bäppi dabei. „Wir lachen uns schon bei den Proben schlapp“, meint Bäppi, und so soll das Publikum dem Werk auch begegnen. Natürlich wird live gesungen – ist ja schließlich eine Operette. Ein großer Spaß, den man sich nicht entgehen lassen sollte.

2.5., Theatrallalla, Große Friedberger Landstr. 296, Frankfurt, 20 Uhr, weitere Spieltermine am 5., 7., 11., 12., 25., 26., 30. und 31.5., Tickets über www.theatrallalla.de