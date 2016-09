Die Oper Frankfurt bringt zum Saisonstart die moderne Oper „Der Sandmann“ des Schweizer Komponisten Andrea Lorenzo Scartazzini (Foto). Das 2012 in Basel uraufgeführte Stück nach Motiven der gleichnamigen Erzählung von E.T.A. Hoffmann wurde von Kritikern begeistert aufgenommen: „Modern, aber keineswegs abstrakt“ lautete ein Urteil. Die Geschichte ist hingegen tragisch: Der Schriftsteller Nathanael befindet sich in einer psychisch angespannten Situation; Realität und Traum verwischen immer mehr und enden schließlich in tödlichem Wahn.

18.9., Oper Frankfurt, Willy-Brandt-Platz 1, Frankfurt, 18 Uhr, weitere Vorstellungen am 24. und 30.9., www.oper-frankfurt.de