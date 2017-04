Delattre Dance Company: „Frameless“

× Erweitern Foto: Delattre Dance Company Delattre Dance Company

Die Mainzer Balletttruppe zeigt in ihrem Ballettabend „Frameless“ Choreografien von Luzyna Zwolonska, Louis Stiens und Stéphen Delattre. Inhaltlich setzen sich die Arbeiten mit der Frage auseinander, was passiert, wenn man nicht in vorgesehene gesellschaftliche Schubladen passt. Mit einem opulenten Soundtrack, der in einem beinahe orgiastischen Boxkampf zu Ravels Bolero gipfelt, bietet der Ballettabend reichhaltige Bilder und viel Tanz – von klassischen bis zeitgenössischen Stil.

21. und 22.4., Gallus Theater, Kleyerstr. 15, Frankfurt, 20 Uhr, www.gallustheater.de, www.delattredance.com