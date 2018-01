Das Werther-Gefühl

× Erweitern Foto: Heike Blenk Werther

Johann Wolfgang Goethe hatte seinen Briefroman „Die Leiden des jungen Werther“ bereits 1774 veröffentlicht, aber der Grundgedanke der Geschichte um den verzweifelt verliebten Werther hat nichts an Aktualität verloren. Das beweist zum Beispiel die radikale Neufassung von Regisseur Nicolas Stemann und Darsteller Philipp Hochmair: Deren spektakuläre Bühnenfassung ist bereits 20 Jahre alt, hat aber ebenfalls nichts an Intensität eingebüßt und inzwischen Kultstatus erreicht. Aus dem Briefroman wird ein atemloser Monolog, der sich weitgehend an Goethes Text hält, das Thema aber radikal in die Moderne holt. Philipp Hochmair durchlebt den selbstzerstörerischen Kampf des liebeskranken Werther, zeigt die innere Zerrissenheit, den Frust und die Leidenschaft. Eine Performance, die den Sturm und Drang greifbar macht!

29. und 30.1., Theater im Pfalzbau, Berliner Str. 30, Ludwigshafen, 19:30 Uhr (Dienstag 11 Uhr), www.theater-im-pfalzbau.de