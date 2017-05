Das neue Museumsquartier Frankfurt

× Erweitern Foto: HMF Stefanie Kösling Historisches Museum Frankfurt 2017-Bekenner-Kampagne-Selfi-07.03.17, Museumsplatz Skulpturengalerie

Auch wenn man momentan meinen könnte, in Frankfurt wird an allen Ecken und Enden bloß gebaut: An einigen Stellen wird auch mal was fertig! Zum Beispiel das neue Museumsquartier des Historischen Museums am Fahrtor unweit des Römers.

Seit 2011 wurde hier gebaut. Der umstrittene frühere Betonkomplex, der als Erweiterung des alten Teils des Museums in den 1970ern errichtet wurde, ist verschwunden; dafür sind zwei neue Gebäude entstanden, die sich etwas geschmeidiger ins Stadtbild einpassen: Der Eingangsbau am alten Teil des Museums und ein mit zwei markanten Giebeln ausgestattetes Ausstellungshaus. Zwischen den beiden Neubauten ist mit dem Saalhof sogar ein neuer, öffentlicher Platz entstanden. Freifläche statt Verdichtung – das ist ungewöhnlich für solche Altstadt-Projekte. Über den Platz gelangt man nicht nur zum neuen Eingang des Historischen Museums sondern via Außentreppe auch zum neuen Museums-Café im Geschoss unter dem Platz. Ein weiteres Café ist im jetzigen Interims-Eingangsbereich geplant.

Etwas Geduld braucht man allerdings noch, um die Räume des neuen Museumsquartiers besuchen zu können: Im Mai werden in einer ersten Eröffnungsphase der Saalhof sowie das neue Eingangsgebäude samt Café eröffnet. Neben der offiziellen Feier mit dem Oberbürgermeister und geladenen Gästen wird es am 19.5. den Architektur-Fachtag „Mittendrin – das Museum als Haus der Stadt“ für interessiertes Fachpublikum geben – mit vorheriger Anmeldung und einer begrenzten Teilnehmerzahl von 180 Personen.

Am 20. und 21.5. wird schließlich ein großes Fest gefeiert – inklusive Konzerten, Aktionen und speziellen Führungen, mit denen das neue Museumsquartier erkundet werden kann. Die erste Ausstellung im neuen Ausstellungshaus ist dann für den Herbst geplant. Das Historische Museum zeigt Kultur- und Kunstaltertümer aus Frankfurt und der näheren Umgebung.

20. und 21.5., öffentliches Einweihungsfest des Museumsquartiers Historisches Museum, Saalhof, Frankfurt, mehr Infos über www.historisches-museum-frankfurt.de