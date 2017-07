CSD Gala Mannheim: #lovewins

× Erweitern Foto: www.antjeschumacher.de CSD-Gala Mannheim Frau Antje und die Ukulele

Traditionell gibt die große CSD Gala im Mannheimer Oststadt Theater den Startschuss für das Rahmenprogramm des CSD Rhein-Neckar, der am 12.8. mit Straßenfest und Demonstration ebenfalls unter dem Motto #lovewins den Höhepunkt des Communitysommers darstellt.

Besonders bunt ist das Programm der Gala in diesem Jahr: Moderator Uwe Hörner vom CSD Rhein-Neckar-Team präsentiert die Comedienne Barbara R. Grabowski, auch bekannt als Frau G., Frau Antje und die Ukulele bringen Schlagermelodien in Comedyform, der Wiesbadener Singer-Songwriter Chris & Taylor singt und spielt auf seiner Gitarre „Taylor“ eigene Songs über Aufbruch und Abenteuerlust, die Sängerin Jeanette Friedrich vom Ensemble des Capitol Mannheim bringt bekannte Musical-Melodien und das Swing-Trio „Die drei Liköre“ entführt das Publikum schließlich auf den New Yorker Broadway.

Tickets im Vorverkauf sind über das Oststadt Theater erhältlich.

14.7., Oststadt Theater im Stadthaus, N 1, Mannheim, 20 Uhr, www.oststadt-theater.de, www.csd.rhein-neckar.de