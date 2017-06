Comic Con Stuttgart

× Erweitern Illustration: Nordwest Press Comic Con

Eine der wichtigsten Comic-Messen Deutschlands ist die Stuttgarter Comic Con, die in diesem Jahr zum zweiten Mal stattfindet und gleich zwei Hallen der Messe Stuttgart in ein buntes Land mit Fabelwesen, phantastischen Stories und bemerkenswerter Zeichenkunst verwandelt. Queere Comicfans können sich freuen: Am Messestand vom Buchladen Erlkönig und Fusselschwarm, dem Vertrieb für queere und anthropomorphe Comics, gibt jede Menge LGBT*-Specials zu entdecken; unter anderem die Comics des amerikanischen Verlags „Nordwest Press“, der sich unter der Leitung von Comicautor und LGBT*-Aktivist Charles Christensen ausschließlich queeren Comics widmet.

Ebenfalls spannend: Kurz vor der Comic Con erscheint auch der neue Ralf König Comic „Herbst in der Hose“, den es ebenfalls am Stand zu sehen gibt. Unter den zahlreichen internationalen Stargästen der Comic Con ist außerdem John Barrowman. Der offen schwule Schauspieler ist bekannt für die Rolle des bisexuellen Captain Jack Harkness der TV-Serien „Dr Who“ und „Torchwood“. Den Stand vom Buchladen Erlkönig und Fusselschwarm findet man in Halle 1, Stand 1D60.

1. und 2.7., Messe Stuttgart, Messepiazza 1, Stuttgart, 9 – 18 Uhr (Sonntag bis 17 Uhr), www.comiccon.de