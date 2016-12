Closet Monster

Die Reihe „Mittwochs-Kino“ in der Bar jeder Sicht zeigt den preisgekrönten kanadischen Mystery-Coming-Out-Streifen „Closet Monster“: Oscar lebt im hintersten Winkel Neufundlands. Flucht aus seinem ereignislosen Alltag bietet dem kreativen Jungen sein Faible für Fantasyspiele und entsprechend ausgefallene Gesichtsbemalungen. Bei seinem Aushilfsjob in örtlichen Baumarkt lernt er den verwegenen Wilder kennen und muss sich seine Gefühle für den raubeinigen Jungen eingestehen. Doch kann er sich in seinem homophoben Umfeld behaupten?

28.12., Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, 20:15 Uhr, www.sichtbar-mainz.de, „Closet Monster“ erschienen bei Pro-Fun Media, www.pro-fun.de