CLEOPATRA IM THEATRALLALLA

Cleopatra Theatrallalla

Der Klamauk im Theatrallalla geht weiter: Nach dem Erfolg von „Sissi – Beuteljahre einer Kaiserin“ kommt mit „Cleopatra und der Fluch der Tempelhuren“ ein weiterer Trash-as-Trash-can-Klassiker des Kult-Autoren Walter Bockmayer auf die Bühne des Nordendtheaters.

Regisseur Bäppi hat das Stück aus den 90er Jahren komplett überarbeitet und präsentiert eine modernisierte Musicalversion der wüsten Story um Cleopatra, die mit ihrem Geliebten Marc Antoine vor dem ägyptischen Volk fliehen muss. Als das Boot der beiden kentert, naht vermeintliche Rettung in Form der Galeere von Carmen und Robert, die die Schiffbrüchigen zwar aus dem Meer fischen, allerdings mit dem Plan, Cleopatra und Marc Antoine an RTL zu versklaven. Wundern darf man sich hier also über gar nichts, schon gar nicht, dass am Ende irgendwie Leni Riefenstahl und Marlene Dietrich die Situation retten.

Im fliegenden Kostümwechsel bestreiten neben Bäppi der Musical-Darsteller Pierre Humphrey und die Schauspieler Stefan Pescheck und Thomas Koop das Spektakel.

2.11., Theatrallalla, Friedberger Landstr. 296, Frankfurt, 20 Uhr, das Stück läuft bis zum 2.12. an verschiedenen Tagen, Tickets und Infos über www.theatrallalla.de