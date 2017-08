Chris Kolonko singt Dietrich

× Erweitern Foto: Renitenztheater Chris Kolonko Fasziniert mit Chansons und Spielszenen: Chris Kolonko als Marlene Dietrich

Beeindruckend ist es, wenn Chris Kolonko in die Rolle von Marlene Dietrich schlüpft und mit Chansons und Spielszenen durch’s Leben der ikonenhaften Schauspielerin und Sängerin führt. Man könnte sagen, dass eine Legende zum Leben erweckt wird. „The Concert of her Life“, so der Name des Abends, ist bei Kolonko also durchaus Programm!

12.8., Renitenztheater, Büchsenstr. 26, Stuttgart, 20 Uhr, www.renitenztheater.de