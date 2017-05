× Erweitern Foto: Heiko Laschitzki Cameron Carpenter

Der 37-jährige US-Amerikaner Cameron Carpenter überschreitet Grenzen: Sein Instrument ist die Orgel, seine Attitüde Pop, und mit vollem Körpereinsatz bringt der Liberace der Orgelmusik diese eigentümliche Mischung auf die Bühnen der Welt. Er ist nicht der erste Musiker, der Grenzen überschreitet: Johann Sebastian Bach tat dies mit seinen Kompositionen bereits im 18. Jahrhundert und führte die Barockmusik zu ihrem Höhepunkt; kein Wunder also, dass Cameron Carpenter gerade von Bachs Werk begeistert ist. Gemeinsam mit dem weltberühmten Londoner Kammermusik-Orchester „Academy of St. Martin in the Fields“ zeigt Carpenter, wie Bachs kompositorischer Geist sich durch die Entwicklung der Musik von Benjamin Britten bis hin zu den Werken George Gershwins fortsetzt.

15.5., Alte Oper, Opernplatz, Frankfurt, 20 Uhr, www.alteoper.de