Céline und Dolo geben Gas!

Von wegen Sommerloch: Die beiden Monnem-Tanten Céline Bouvier und Dolores von Cartier wollen davon nichts wissen! Die beiden lassen es gerade im August so richtig krachen: Zuerst laden sie am 4.8. im Rhein Neckar Theater zur Supersüßen Sommergala; die zeichnet sich dadurch aus, dass „Miststück“ Céline und Knutschkugel Dolo nicht nur alleine auf der Bühne stehen, sondern Stars und Sternchen aus der Region mit auf die Bühne holen – einen Riesenspaß versprechen die beiden ohne Rücksicht auf Herzschrittmacher, Lachmuskeln, die Nachbarschaft oder Hitzewallungen! Am 8.8. sind sie ab 19 Uhr im „Pink Tuesday“-Showprogramm auf dem Ketscher Backfischfest zu sehen – auch das eine Gaudi! Ende August, am 26. und 27.8., wird’s fast noch doller: Da zieht’s die beiden Wonder-Womans auf die Open-Air-Bühne der Sandhofener Kerwe; zum Volksfest mit 500-jähriger Tradition schnallen Dolo und Céline die Dirndl um und entern zusammen mit Schlagersängerin Francesca Galiano und Rockröhre Melanie Haag die Showbühne in Sandhofen. *bjö

4.8., Supersüße Sommergala, Rhein Neckar Theater, Angelstr. 33, Mannheim, 20 Uhr, www.rhein-neckar-theater.de, im Anschluss After-Show-Party im Café Klatsch, Hebelstr. 3, Mannheim

8.8., Pink Tuesday, Ketscher Backfischfest, Festplatz, Ketsch, 19 Uhr

26. und 27.8., Die Schlagertanten, Sandhofer Kerwe, Bühne Schönaustraße, Sandhofen, Samstag ab 19 Uhr, Sonntag ab 18 Uhr, Eintritt frei!