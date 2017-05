× Erweitern Foto: nippon connection Boys for Sale

Das Filmfest Nippon Connection ist das bundesweit größte Festival für japanische Filme. In diesem Jahr liegt der Fokus auf Dokumentarfilmen. Am 24.5. wird im Rahmen des Festivalschwerpunkts der Film „Boys for Sale“ des japanischen Regisseurs Itako gezeigt; ein schonungsloser Einblick in den Alltag männlicher Prostituierter im Vergnügungsviertel Shinjuku 2-chrome in Tokio, das als das schwule Zentrum Asiens gilt. Der Film feiert in Frankfurt seine Weltpremiere und sowohl der Protagonist Co als auch der Produzent des Dokustreifens Ian Thomas Ash werden in Frankfurt vor Ort sein.

24.5., Kino Naxoshalle, Waldschmidtstr. 19, Frankfurt, 22 Uhr, www.nipponconnection.com