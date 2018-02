× Erweitern Foto: Holger Fichtner BoybandsForever

Massenhysterie und kreischende Teenies – aber auch unschlagbare Popsongs und perfekte Tanzchoreografien: Boybands wie Take That, New Kids on The Block, Backstreet Boys und One Direction eroberten Charts und Herzen ihrer Fans im Sturm. Die Musical Show „Boybands Forever“ bündelt die besten Songs der bekanntesten Boybands in eine rasante Show, samt Liveband und einem fünfköpfigen Ensemble, das in die Superstar-Rollen schlüpft. Für die Choreografie zeichnet sich Marvin A. Smith verantwortlich, der bereits mit Michael Jackson, En Vogue oder Helene Fischer gearbeitet hat. Everybody – rock your body!

10.2., Jahrhunderthalle Frankfurt, 26.2. Rosengarten Mannheim, 27.2. Porsche Arena Stuttgart, mehr Infos über www.boybands-forever.de