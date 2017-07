Blickachsen: Skulpturen im Klosterpark

× Erweitern Foto: Stiftung Blickachsen Blickachsen - Kloster Eberbach Markus Lüpertz „Achilles“, 2014

Bereits zum 11. Mal präsentiert die Stiftung „Blickachsen“ mit der gleichnamigen Ausstellung zeitgenössische Kunst an ausgewählten Orten im Rhein-Main-Gebiet. Die Blickachsen laden damit alle zwei Jahre zur Entdeckungsreise ein: Denn nicht nur die Skulpturen und Plastiken stehen im Fokus, vor allem die Verbindung von historischen Orten und moderner Kunst eröffnen neue Blickwinkel.

Bereits zum dritten Mal ist das Kloster Eberbach Teil der Blickachsen-Ausstellungsorte. In diesem Jahr werden in den Gärten rund um die Klosteranlage beeindruckende Bronzeskulpturen des Künstlers Markus Lüpertz gezeigt. Seine expressiven, bis über drei Meter großen Metallmänner stehen kraftvoll in der Natur. Die grobe Ausarbeitung der Körper erinnert entfernt an griechische Statuen, die dazu im Kontrast stehenden, zum Teil bunt gefärbten Köpfe scheinen expressiven Gemälden entlehnt. Majestätisch und gleichzeitig verletzlich bieten sie vielleicht sogar die Möglichkeit zur kleinen Meditation.

× Erweitern Foto: Stiftung Blickachsen Blickachsen - Kloster Eberbach Markus Lüpertz „Odysseus I“, 2014

Das über 900 Jahre alte, ehemalige Zisterzienserkloster Eberbach vermittelt die dazu nötige Ruhe. Die Gärten mit den Kunstwerken sind für alle Besucher frei zugänglich.

Blickachsen 11 noch bis 1.10., Infos über die Ausstellungsorte, Künstler und Werke über www.blickachsen.de

Kloster Eberbach, Eltville am Rhein, www.kloster-eberbach.de