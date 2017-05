× Erweitern Foto: flicflac.de Flic Flac

Ein Zirkus der besonderen Art ist „Flic Flac“: Gegründet 1989 in Bocholt haben die Artisten-Brüder Benno und Lothar Kastein nach und nach eine ganz eigene Art des spektakulären Show-Erlebnisses entwickelt – „alles außer Tiere“ war eine der wichtigen Weichenstellungen in einer Zeit, in der eigentlich der Nostalgie-Zirkus seine Wiederkehr feierte.

Heute ist Flic Flac eine energiegeladene, bombastische und mit Adrenalin-Kicks versehene Show der Superlative, für die inzwischen Benno Kasteins Töchter mit seiner Unterstützung das Konzept entwickeln. Profiartisten, Weltklasseakrobaten und Extremsportler gehen bis ans Limit. Beeindruckende Lichttechnik, lautes Motorengeheul und brachiale Rockbeats gehören ebenso dazu wie gewagte Stunts und eine einzigartige Zeltarchitektur, die ohne Innenmasten freie Sicht gewährt.

Die neue Show „Best of Flic Flac“ verspricht daher spektakulär zu werden. Im stählernen Kugelgerüst „Globe of Speed“ kreisen die Helldriver auf ihren Motorrädern in waghalsigen Manövern über- und untereinander, eine kolumbianische Hochseiltruppe begeistert mit einer dreistöckigen Menschenpyramide auf dem Seil – natürlich ohne Netz und doppelten Boden – und im Todesrad der „Adrenalin Troupe“ heben vier Ausnahmeartisten förmlich die Schwerkraft auf. Insgesamt sind 40 Weltrangartisten zu sehen! Keine Frage: Für Flic Flac braucht man starke Nerven!

1. – 18.6., Best of Flic Flac, Festplatz am Ratsweg, Frankfurt, Infos und Tickets über www.flicflac.de

Wir verlosen drei mal zwei Tickets für die Vorstellung am 14.6.