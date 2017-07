× Erweitern Foto: Edu Lopes Edson Cordeiro Edson Cordeiro

Der Sänger und Countertenor Edson Cordeiro widmet sich in seinem Programm „Best of Brasil“ erstmals ausschließlich der Musik seiner brasilianischen Heimat: Sanfte Bossa Novas, Latin-Soul und feurige Sambas gehören natürlich dazu. So lässt’s sich wunderbar durch einen lässigen Sommerabend schnicken!

12.7., Renitenztheater, Büchsenstr. 26, Stuttgart, 20 Uhr, www.renitenztheater.de