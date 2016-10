BAD VILBEL • TRASH GIRLS DINNER SHOW

Trash Girls

Trude und Rosa Rosetta Trash samt ihrem Resident-Gaststar Tante Gladice haben sich wieder in Schale geschmissen und präsentieren eine neue Abendshow, die auch als Galaevent inklusive festlichem Dinner mit einem Vier-Gänge-Menü und einem Glas original Trash Girls Cuvée-Jahrgangssekt erlebt werden kann. Passend heißt das Spektakel „Ein Abend im Club“, und da das Duo mit Anhang äußerst beliebt ist, war der erste Termin am 5.11. sofort ausverkauft; genauso schnell wurde am 6.11. ein Zusatztermin organisiert, für den es noch Tickets gibt!

6.11., Hotel am Kurpark, Parkstr. 20 – 22, Bad Vilbel, 18 Uhr, Infos und Ticketreservierung über www.trash-girls.de