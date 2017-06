× Erweitern Foto: 2017 Constantin Film Verleih GmbH / Lina Grün Axolotl

Der mexikanische Schwanzlurch Axolotl zeichnet sich dadurch aus, dass er die Geschlechtsreife erreicht, ohne seine äußere Larvengestalt zu verändern. In gewisser Weise passt die Eigenart des seltsamen Amphibiums zur Protagonistin des Skandalromans „Axolotl Overkill“ von Helene Hegemann der als Literaturverfilmung nun in die Kinos kommt: Die 16-jährige Mifti sieht jünger aus als sie sich verhält. Seit dem Tod ihrer Mutter lebt sie mit ihren älteren Halbgeschwistern in einer Wohngemeinschaft. Mifti provoziert und rebelliert wo sie nur kann. Mit ihrer Freundin Ophelia und ihrer deutlich älteren Liebhaberin Alice stürzt sie sich ins Berliner Nachtleben. Intensiv!

Ab 29.6., Orfeo’s Erben, Hamburger Allee 45, Frankfurt, www.orfeos.de