Foto: (c) Frank Hoppmann ANIMALISM_Trump Frank Hoppmann, "Donald Trump", 2016

Frank Hoppmann ist der Meister der Portraitzeichnung. Nicht umsonst wurde er bereits mit zahlreichen Preisen und Ausstellungen gewürdigt. Das Caricatura Museum Frankfurt zeigt in seiner aktuellen Ausstellung ANIMALISM derzeit Politiker, Fliegen und Schweine. Neben die Politiker gesellen sich aber noch weitere Personen des öffentlichen Lebens: zu sehen sind Schauspieler, Musiker, Sportler, Philosophen – und selbst der Tod konnte dem Künstler nicht vom Pinsel springen. Neben den Portraitzeichnungen finden sich zudem allerhand außergewöhnliche dreidimensionale Objekte und Cartoons. Das Tierische im Menschen sichtbar zu machen, ist Hoppmanns Absicht. Oft wirkt das belustigend, nicht selten jedoch auch verstörend.

Bereits als Kind begann Hoppmann mit dem Zeichnen. Seine damaligen Lehrerinnen und

Lehrer nahm er dafür als Vorlage. Im Kunstunterricht sollten Landschaften und Sonnenuntergänge auf Papier gebracht werden. Für den Künstler war das zu öde: „Ich habe als satirischen Einwurf dann einfach noch einen kotzenden Frosch auf die Wiese gemalt“, sagt Hoppmann. Die Lehrkräfte konnten sich dafür jedoch nicht begeistern. Er machte eben sein eigenes Ding.

Frank Hoppmann, der von der Direktorin des Ungerer-Museums in Straßburg sogar als legitimer Nachfolger von Tomi Ungerer, dem Großmeister des Genres, bezeichnet wurde, veröffentlicht u. a. in der Welt am Sonntag, dem Rolling Stone-Magazin sowie dem Satiremagazin Eulenspiegel.

3.8. – 3.12., Caricatura Museum, Weckmarkt 17, Frankfurt, www.caricatura-museum.de