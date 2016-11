Alexander und Schorsch

Die Eratheco Theater-Company präsentiert im November ihr Stück „Alexander & Schorsch – Ein Kind ist auch (k)eine Lösung“: An für sich sind Alexander und Schorsch als schwules Paar glücklich. Bis am fünften Verpartnerungstag-Jubiläum Schorsch plötzlich den Koller kriegt – soll das etwas schon alles gewesen sein? Die Anflüge der Midlife-Crisis mischen sich mit dem Ticken von Schorschs biologischer Uhr und sein Entschluss steht fest: Es muss sich etwas ändern. Am besten alles. Aber was? Und wie? Alexander kommentiert Schorschs Vorhaben wie üblich erst mal mit einem Gläschen Champagner. Kommen die beiden wieder zusammen? In den Hauptrollen sind Oscar Ehrlich und Eratheco-Leiter Marc Emrisch zu sehen, das Stück ist Teil der „Days of Respect“ der Interkulturellen Bühne Frankfurt.

27.11., Interkulturelle Bühne, Alt Bornheim 32, Frankfurt, 18 Uhr, weitere Vorstellungen am 4. und 11.12., www.interkulturelle-buehne.de, www.eratheco.de