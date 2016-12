Tim Fischer

An Intensität mangelt es Tim Fischer nicht: Egal ob als schrille Diva oder als dünnhäutiger Chansonnier zieht er das Publikum in seinen Bann. Das neue Programm ist gespickt mit zukünftigen Klassikern und neu interpretierten alten Liedern – Songs von Pigor, Jaques Brel oder Rainer Bielfeldt, der Tim Fischer am Klavier begleitet.

10. und 11.12., Neues Theater Höchst, Emmerich-Josef-Str. 46, Frankfurt, 20 Uhr (Sonntag 16 Uhr), www.neues-theater-hoechst.de